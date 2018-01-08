Народная артистка России Марина Неелова празднует день рождения

В понедельник, 8 января, день рождения празднует народная артистка России Марина Неелова. Поздравления с 71-летием актрисе направил мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил, что она обладает яркой индивидуальностью.

По словам градоначальника, Неелова отличается необыкновенным обаянием и по праву считается гордостью отечественного искусства. Собянин подчеркнул, что актриса исполнила огромное количество великолепных ролей на сцене театра "Современник", а также сыграла множество запоминающихся персонажей в кино.

Отметим, что популярность пришла к Марине Нееловой после картины "Монолог". После этого она появилась в картинах "Осенний марафон", "Дорогая Елена Сергеевна", "Сибирский цирюльник" и многих других.