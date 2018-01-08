Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Алексея Звягинцева не получил престижную американскую премию "Золотой глобус". Церемония вручения наград состоялась накануне в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Поклонники Звягинцева после успеха картины в России были убеждены, что награды в категории "лучший фильм на иностранном языке" будет удостоена именно "Нелюбовь", однако немецкая картина "На пределе" обошла российскую ленту, передает телеканал NBC.

Отметим, что в данной номинации соревновались также фильм "Сначала они убили моего отца" актрисы и режиссера Анджелины Джоли, которая представляла Камбоджу, чилийская картина "Фантастическая женщина", а также совместная работа шведских, немецких и французских режиссеров под названием "Квадрат."