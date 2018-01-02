Писатель Борис Акунин опубликовал первую главу заключительного романа о Фандорине. Главу серии "Приключения Эраста Фандорина" Акунин выложил на своей странице в социальной сети Facebook и написал, что это новогодний подарок фандоринским читателям.

По словам Акунина, сочинение нового романа он закончил в октябре, но предстоит еще много работы. Ожидается, что новая книга "Не прощаюсь" выйдет в феврале 2018 года. А роману "Азазель" к тому времени исполнится 20 лет.

"Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, но вот первая глава книги.

Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе", - написал писатель в соцсети.