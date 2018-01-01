Учитель сообщил, что объединяет Поклонскую и Матильду

Накануне режиссер Алексей Учитель дал интервью, в котором рассказал, что есть общего между героиней его фильма Матильдой и депутатом Государственной думы Натальей Поклонской. [related_articlrs]

«Любовь к Николаю II», — сказал Учитель, отвечая на вопрос, что у них общего. Также он рассказал, что для него самым потрясающим событием 2017 года стал выход его картины в прокат. Учитель отметил в интервью RT, что гордится этим. Показ «Матильды» в РФ принес большую прибыль, а ее известность за границей чуть ли не стала легендарной.