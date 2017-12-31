Названа дата прощания с актером Александром Шавриным

Руководство театра Маяковского назвало дату прощания с актером Александром Шавриным. Прощание с заслуженным артистом России, одним из ведущих артистов театра Александром Шавриным состоится 2 января в театре Маяковского по адресу Большая Никитская улица, 19. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения.

Александр Шаврин скончался 30 декабря в Москве на 58-м году жизни после продолжительной болезни. В театре, где он служил с 1982 года, принесли соболезнования его родным и близким.

На сцене театра Маяковского Александр Шаврин после окончания Высшего Театрального училища имени играл в спектаклях «Место для курения», «Круг», «Плоды просвещения», «Валенсианские безумцы», «Шутка мецената», «Кин IV» и многих других. Актер снимался в кино и сериалах. Звание заслуженного артиста России он получил 2001 году.