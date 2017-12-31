Легендарный британский актер празднует 80-летие

В последний день года свой юбилей празднует легендарный актер, сэр Энтони Хопкинс. Артист за эти долгие годы смог сделать превосходную карьеру в сфере кино, а также на театральных подмостках.

Поразительно, но Хопкинс родился в семье пекаря и домохозяйки. С ранних лет Энтони страдал от дислексии, вследствие чего ему тяжело было учиться в школе и дружить со сверстниками. Впоследствии будущий актер поступил в Кардиффский королевский колледж драмы и музыки, а затем закончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, после чего начал работать в театре, передает портал teleprogramma.pro

Великий актер Лоуренс Оливье в 1965 году рассмотрел талант Энтони Хопкинса и пригласил его работать в Королевский национальный театр. Затем артист "перебрался" на киноэкраны и покорил весь мир своей игрой в картинах "Лев Зимой", "Молчание ягнят" и многих других.

80-летие актер будет отмечать дома с супругой.