Россияне назвали человеком года в культуре Дмитрия Хворостовского

Россияне назвали человека года среди отечественных деятелей науки, культуры и искусства оперного певца Дмитрия Хворостовского. Опрос россиян проводил ФОМ.

Респонденты отметили Дмитрия Хворостовкого, кинорежиссера Никиту Михалкова, сатирика Михаила Задорнова, актера театра и кино Константина Хабенского, дирижера Валерия Гергиева, режиссера Андрея Кончаловского, телеведущего Андрея Малахова, директора "Мосфильма" Карена Шахназарова, композитора Александру Пахмутову и других актеров, режиссеров, музыкантов.

На первом месте в рейтинге "Человек года" - Хворостовский, на втором - Михалков, на третьем - Задорнов.

Дмитрий Хворостовкий и Михаил Задорнов ушли из жизни в этом году. И у музыканта, и у сатирика был диагностирован рак мозга. Они боролись за жизнь изо всех сил.

Дмитрий Хворостовский один из своих последних концертов дал для земляков в Красноярске. Друзья вспоминают Дмитрия Хворостовского - великого оперного певца, знаменитого во всем мире баритона. Анна Нетребко о смерти Хворостовского: "Опустела без тебя земля"

Хворостовский похоронен на Новодевичьем кладбище. Сотни людей проводили артиста в последний путь. Задорнова, как он завещал, похоронили на родине, в Латвии. Михаил Николаевич Задорнов умер вечером 9 ноября в московской клинике. Его последняя воля была - похоронить рядом с отцом.