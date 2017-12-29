"Усатый нянь" отмечает сегодня юбилей

Основатель и художественный руководитель "Театра Луны" народный артист РФ Сергей Проханов отмечает 65-летний юбилей. Всеобщая зрительская любовь к Сергею Проханову пришла еще в советские времена. Иди своим путём и не оглядывайся!

Тогда свет увидели такие картины, как «Усатый нянь», «Молодая жена» и «Трижды о любви».

Сергей Проханов родился в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Щукина. После окончания училища работал в Театре имени Моссовета. Выступил в качестве сорежиссера и исполнителя роли царя Ирода в спектакле "Иисус Христос — суперзвезда" (1990).

Театр Проханова насчитывает сейчас более 30 постановок, три из которых руководитель поставил сам - "Фауст", "Ночь нежна" и "Путешествие дилетантов".

Малышам здесь будет не менее интересно, а именно в театре "Маленькая Луна", где проходят детские постановки: "Мэри Поппинс - NEXT" и "Шантеклер".