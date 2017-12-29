ФСБ передала музею-заповеднику «Херсонес Таврический» изъятые драгоценности

Управлением ФСБ России в Крыму передало Государственному историко-археологическому музею-заповеднику "Херсонес Таврический" ценные археологические предметы - около 600 уникальных драгоценностей.

В фонд музея переданы античные статуэтки, монеты, ювелирные украшения, в том числе золотое ожерелье с камнями и серьги, изготовленные в 1 веке до нашей эры в Северном Причерноморье.

Издание "Аргументы недели - Крым" сообщает, что ценности изъяты сотрудниками УФСБ России по РК во время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота и контрабанды предметов археологии, относящихся к культурным ценностям, в том числе у так называемых "черных копателей".

По оценкам экспертов, аналогов переданных исторических ценностей в музейных фондах региона не имеется, большинство из них представляет особый интерес для экспозиций.