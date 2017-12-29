Михалков и Бондарчук призвали Медведева уволить главу Госфильмофонда

Кинорежиссеры Никита Михалков, Андрей Кончаловский, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм» Федор Бондарчук, продюсер Сергей Сельянов, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева и еще несколько кинодеятелей обратились к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой сменить генерального директора Госфильмофонда.

Сейчас гендиректором фонда является Николай Бородачев.

Как утверждают в обращении кинодеятели, у Бородачева нет конструктивного диалога с отраслью. Авторы письма упрекают руководство организации в «финансировании дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда», а также в «категорическом неприятии современных технологий», - сообщает РБК.

Авторы письма обращаются к премьеру Дмитрию Медведеву «с предложением рассмотреть возможность назначения нового руководителя… обладающего всеми необходимыми профессиональными качествами для назревшей перезагрузки Госфильмофонда».

Кинорежиссеры предлагают на должность главы Госфильмофонда директора департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова.