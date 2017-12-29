Марат Башаров берет под опеку двух сирийских детей-сирот

Знаменитый российский артист Марат Башаров намерен взять под свою опеку двух сирийских детей, которые проживают во временных лагерях для беженцев, расположенных в ливанской долине Бекаа.

Руководитель исламского благотворительного фонда "Закят, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что Башаров будет опекать пятилетнего Ахмада и семилетнюю Асму.

Как уточняет РИА "Новости", актер каждый месяц будет направлять маленьким детям материальную поддержку. На средства Марата Башарова будут приобретаться продукты питания, а также прочие товары, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности не только малышей, но и их семей. Известно, что по законам шариата дети считаются сиротами, если у них нет одного из родителей, а девочка и мальчик растут без отцов.