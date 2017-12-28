Стало известно, что Шаинский будет похоронен в России

Владимира Шаинского, который скончался в США в возрасте 92 лет, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Композитор Владимир Шаинский скончался

"Да, на Троекуровском кладбище. Его кремируют и привезут на Троекуровское", — сказал Немерюк, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Минкульт достиг предварительной договоренности о похоронах композитора Владимира Шаинского в России после 12 января, заявил замглавы ведомства Александр Журавский. Министерство на данный момент поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной. Другие подробности будут сообщены позднее.

Ранее сообщалось, что у семьи Шаинского нет средств, чтобы организовать похороны композитора в России, в частности оплатить транспортировку тела на родину. Но родственники готовы рассмотреть предложения от российских властей.

