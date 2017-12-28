Виталина Цымбалюк-Романовская пыталась добиться признания психически больным своего мужа Армена Джигарханяна. Об этом в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказала экс-представитель бывшей супруги народного артиста СССР Элина Мазур.

По словам Мазур, Цымбалюк-Романовская вызывала для освидетельствования актера медиков, а также отправляла психиатрам видео, на котором запечатлен их семейный скандал. Изучившие ролик специалисты не нашли признаков душевного расстройства у Джигарханяна. Они заключили, что женщина намеренно выводила своего супруга из себя.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись в ноябре. Разрыву отношений предшествовал скандал – артист обвинил жену в том, что она пыталась присвоить себе его деньги и имущество. В настоящее время в отношении Цымбалюк-Романовской проводятся следственные действия.