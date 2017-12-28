Появились подробности о похоронах Владимира Шаинского

Знаменитого композитора Владимира Шаинского похоронят в США после окончания всех новогодних праздников. Композитор будет кремирован, а похороны состоятся после 10 января 2018 года. Вдова музыканта объяснила, что не успевает оформить необходимые документы.

В США сейчас многие организации "на каникулах", - сообщает Ura.ru. Автор, сочинивший музыку для популярных детских песен, который умер после продолжительной болезни, не оставил завещание с указанием, как и где его похоронить.

Супруга Шаинского сообщила, что его похоронят в США, если со стороны России не поступят другие предложения. Она отметила,что у семьи нет средств для транспортировки тела в Россию.

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский скончался от рака 25 декабря в госпитале города Сан-Диего, штат Калифорния. Ему было 92 года.