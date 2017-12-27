23 января в Челябинске состоится легендарный спектакль «Мастер и Маргарита»

Вообще, «Мастер и Маргарита» не охотно поддается постановке. Не так-то это просто – втиснуть довольно крупное произведение в рамки спектакля. Задачу усложняет тесное переплетение сюжетных линий, да и вообще роман сам по себе окутан мистическим ореолом.

Главный режиссер московского Театра на Юго-Западе Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку «нехорошего» романа Михаила Булгакова. Необычно, оригинально, блестяще - такие ощущения переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. И действительно, удачно продуманные мизансцены, танцы, роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене.

При помощью постановки зрители как будто перенеслись в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Живая игра актеров, волшебные звуки музыки буквально притягивают к себе и очаровывают.

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене. Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности – все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность – это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое «кому попало не дают», как известно.

Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска «Дурдом имени Ленина», профиль вождя, афиши «Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших!»

Сыграть в этой постановке мечтает любой актер, но удается это далеко не всем. С чем это связано - неясно. То ли из-за сложности сюжета, то ли из-за мистики, которой окутан роман, но точно известно одно: главное - играть искренне. И действительно, сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдание под силу только самым опытным актерам, которые действительно верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.

Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже 7 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.

«Мастер и Маргарита» - подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века. В главных ролях: Маргарита – Любовь Толкалина, Мастер – Сергей Поздняков.

Ждем вас 23 января в театре оперы и балета! Начало в 19 часов.