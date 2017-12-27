Стало известно, какие книги россияне чаще всего покупали в 2017 году

Сегодня стало известно, какую литературу чаще всего предпочитали покупать в 2017 году граждане России. Согласно последним данным, самой востребованной по-прежнему остаются детские произведения.

Выяснилось, что современные родители очень часто интересуются именно развивающими и познавательными книгами для своих чад, передает в среду ТАСС. Также популярными в уходящем году среди покупателей являлись работы на политические темы.

Что касается художественной литературы, то уже далеко не первый год на первых строчках рейтинга остаются книги британской писательницы Джоан Роулинг (создательница вселенной Гарри Поттера), "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, а также серии из "Гравити Фолз".