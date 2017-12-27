Специалисты проанализировали успешные фильмы 2017 года и составили список самых "кассовых" актеров. Речь идет о тех артистах, участие которых в картинах принесло наибольшие доходы создателям.

Согласно последней информации, на первом месте в этом рейтинге оказался Вин Дизель, который сыграл в восьмой части франшизы "Форсаж", передает издание Forbes. В этом же фильме снимался Дуэйн "Скала" Джонсон, который занял вторую строчку. Что касается третьей позиции, то она досталась актрисе Галь Гадот, перевоплотившейся в "Чудо-женщину".

Кроме того, в десятке оказались актрисы Эмма Уотсон и Дейзи Ридли, а также Джонни Депп, Том Холланд, Крис Хемсворт, Джон Бойега и Крис Прэтт.