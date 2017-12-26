Эксперты назвали самые популярные у россиян сериалы уходящего года

Аналитики составили рейтинг самых любимых сериалов россиян. Согласно статистике, большинство граждан предпочитают детективные сериалы. Об этом говорят результаты исследования проекта «Кино Mail.Ru».

Первое место занимает российский ремейк скандинавского «Преступления». Далее следуют детектив «Консультант», британский сериал «Табу» с Томом Харди в главной роли, «Вы все меня бесите» производства СТС, а также триллер «Охота на Дьявола» с Сергеем Безруковым.

Также российский зритель активно интересуется «Шерлоком», «Игрой престолов», «Викингами» и «Очень странными делами».