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//Культура 13+

Нани Брегвадзе пожаловалась на мизерную пенсию

26 декабря 2017, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Нани Брегвадзе пожаловалась на мизерную пенсию

Народная артистка СССР Нани Брегвадзе, знаменитая исполнительница русского и цыганского романса, возродившая эти жанры на отечественной эстраде, вынуждена в 81 год работать.

По словам исполнительницы, ей приходится буквально выживать на небольшую пенсию, которую ей начисляет государство. Именно поэтому она продолжает принимать приглашения выступить на закрытых мероприятиях.

«В Грузии нет возможности зарабатывать выступлениями — страна маленькая. Поэтому я часто езжу по России — это мой бизнес», — рассказала Брегвадзе в интервью «Мир новостей». На ее пенсию 180 лари в месяц (около четырех тысяч рублей) прожить невозможно.

Брегвадзе живет на две страны – примерно раз в два месяца она прилетает в Москву. В столице у нее есть собственное жилье, которое она приобрела, когда внук поступил в университет.

Нани родилась в 1938 г. в Тбилиси. Ее отец был актером, мама - родом из знатной княжеской семьи. Ее дочь - Мамаладзе Эка (Екатерина) Мерабовна популярная и любимая в Грузии певица.

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