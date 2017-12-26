Композитор Владимир Шаинский скончался

В возрасте 92 лет скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский. Он широко известен в основном как автор многочисленных произведений для детей.

Как рассказал "Известиям" сын композитора Вячеслав Шаинский, отец умер в клинике США. Причиной послужили перенесенная операция и возраст. Владимир Яковлевич перенес тяжелую операцию, связанную с онкологическим заболеванием.