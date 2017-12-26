СМИ: актриса Зинаида Кириенко сломала ногу во время корпоратива

С популярной советской и российской актрисой Зинаидой Кириенко произошел несчастный случай во время предновогоднего корпоратива в ресторане. Она думала, что у нее вывих, а на самом деле сломала ногу. Актриса Зинаида Кириенко вернулась с кинофестиваля в инвалидной коляске

Это случилось 25 декабря в ресторане на Гончарной улице, сообщают СМИ. Актрису госпитализировали. После осмотра повреждённой ноги Кириенко поставили диагноз – перелом правой лодыжки.

В 2013 году актриса так же, оступившись, сломала ногу. И тогда она не сразу обратилась к врачам, особой боли, по ее словам, не было. Уже потом, с самолета, ее увезли на коляске.