СМИ: актриса Зинаида Кириенко сломала ногу во время корпоратива
26 декабря 2017, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
С популярной советской и российской актрисой Зинаидой Кириенко произошел несчастный случай во время предновогоднего корпоратива в ресторане. Она думала, что у нее вывих, а на самом деле сломала ногу.
Это случилось 25 декабря в ресторане на Гончарной улице, сообщают СМИ. Актрису госпитализировали. После осмотра повреждённой ноги Кириенко поставили диагноз – перелом правой лодыжки.
В 2013 году актриса так же, оступившись, сломала ногу. И тогда она не сразу обратилась к врачам, особой боли, по ее словам, не было. Уже потом, с самолета, ее увезли на коляске.