До начала приема заявок на участие в заочном конкурсе Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия», идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы Олег Валенчук, остается совсем немного. Тема конкурса в 2018 году звучит «Люблю тебя, моя Россия!». Именно за это название проголосовали большинство участников опроса, который в течение двух недель проводился на официальном сайте «Гринландии».

В народном голосовании приняли участие 7 321 пользователь сети Интернет. Изначально оргкомитетом фестиваля было предложено три варианта названия очередного заочного конкурса: «Люблю тебя, моя Россия!», «Нам песня строить и жить помогает!», «Россия верою сильна!». Последний вариант, кстати, это название песни лауреата заочного конкурса 2017

«Я, ты, он, она – вместе целая страна!» Светланы Герасимович (п.г.т. Нижний Одес Республика Коми).

- Буквально в первые дни голосования пользователи Интернета начали дополнительно предлагать собственные варианты названия заочного конкурса, одним из самых популярных стал «Россия - Родина моя!» - рассказали в оргкомитете. – Коллегиально члены оргкомитета фестиваля приняли решение и это название внести в список возможных вариантов». Тем не менее, по итогам Интернет-опроса большинство голосов было отдано в пользу темы «Люблю тебя, моя Россия!».

В январе на официальном сайте фестиваля «Гринландия» появится Положение о заочном конкурсе, заявки на участие в котором оргкомитет начнет принимать уже в январе. Традиционно на суд жюри будут приниматься стихи и песни, собственного сочинения или в рамках исполнительского жанра. Так что у всех желающих присоединиться к творческому движению «Гринландии» еще есть время, чтобы весело отметить новогодние праздники и наполниться вдохновением для участия в конкурсе.

«Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» несколько лет подряд сохраняет лидерство среди массовых мероприятий подобного уровня. Это значит, что жанр авторской песни, формат и идеи «Гринландии» сегодня востребованы как никогда, - отмечает депутат Государственной Думы Олег Валенчук. - Очень здорово, что в этом году поклонники «Гринландии» смогли сами на время стать членами оргкомитета, отдав свой голос за название заочного конкурса. Это замечательная практика. Уверен, что непосредственное участие в заочном конкурсе «Люблю тебя, моя Россия!» будет таким же активным и массовым».