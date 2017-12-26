Поклонники Дмитрия Хворостовского восхищены поступком его вдовы Флоранс

Поклонники легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского, который 22 ноября ушел из жизни, восхищены поступком его вдовы Флоранс. Вчера женщина и ее дети отпраздновали первое Рождество без главы семьи.

Флоранс опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, на котором она запечатлена с сыном Максимом и дочерью Ниной. Все трое надели шапочки Санта Клауса и улыбнулись в объектив. Подписчики вдовы Хворостовского оценили усилие, которое она и ее дети сделали, чтобы выглядеть счастливыми.

Особенно внимательные поклонники заметили, что женщина сняла обручальное кольцо с пальца и повесила его на цепочку, которую теперь носит на шее.