Около 80 музеев Москвы можно будет посетить бесплатно в новогодние праздники

Жители и гости столицы смогут бесплатно посетить более 80 музеев города в новогодние праздники. Любителям культурных развлечений с 2 по 7 января удастся увидеть множество интересных выставок.

В частности свободный вход будет в Мемориальный музей космонавтики, Музей М.И. Цветаевой, Новый Манеж и Дом Высоцкого на Таганке. Как отмечает во вторник "Экономика сегодня", ссылаясь на официальный портал мэра и правительства столицы, все желающие также смогут посетить самые популярные проекты 2017 года.

Интересно, что некоторые музеи и выставочные центры подготовили специальные праздничные программы для посетителей. Все подробности указаны на сайтах заведений.