Скончалась актриса из «Звуков музыки»

В канадском городе Франкфорд, провинция Онтарио, скончалась актриса Хезер Мензес. Актрисе было 68 лет. По словам ее сына Райана Ерича, его матери недавно диагностировали рак.

Актриса ушла из жизни накануне Рождества в окружении детей и других членов семьи.

Мензес наиболее известна по роли Луизы фон Трапп в фильме-мюзикле 1965 года «Звуки музыки». Картина завоевала 5 премий «Оскар».

Фильмография актрисы также включает фильмы «Гавайи» (1966), «Пираньи» (1978), «Угроза исчезновения видов» (1982). Хезер также работала на телевидении.