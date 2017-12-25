Для Кобзона больше не нашлось места в экспертном совете при Минкультуры

Владимир Мединский утвердил указ об изменении состава экспертного совета при Министерстве культуры РФ. Из него исключен первый заместитель председателя профильного комитета в Госдуме, певец Иосиф Кобзон, сообщает РИА.

Ранее сам народный артист заявил, что направил письмо Мединскому с уведомлением о своем выходе из состава экспертного совета и коллегии при Минкультуры. По словам Кобзона, совет рассматривает различного рода поощрения, присваивает звания артистам. А все решения исполнительного совета слишком субъективны.

При этом на заседании комитета по культуре Госдумы Кобзон был еще более жёсток и заявил, что вышел из экспертного совета и коллегии министерства, потому что ему стыдно перед своими избирателями. Мединский назвал эти упреки несправедливыми и оскорбительными.

В целом, состав экспертов только расширился. Теперь в нем 33 человека, вместо 22 бывших ранее. В совет вошли Карен Шахназаров, Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Алексей Левыкин.