Сегодня опубликован первый трейлер комедии "Я худею", в главной роли снялась Александра Бортич. В ленте сыграл Сергей Шнуров, одним из ее сопродюсеров выступил Илья Найшуллер.

Главная героиня фильма Аня расстается со своим парнем из-за лишнего веса. Чтобы наладить личную жизнь, девушка решает похудеть. Примечательно, что актрисе Саше Бортич пришлось набрать для роли двадцать килограмм. Это первая в истории мирового кинематографа картина, где актриса честно худела "внутри сюжета".

Фильм "Я худею" выйдет в российский кинопрокат 8 марта 2018 года.