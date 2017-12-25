Появился трейлер комедии "Я худею" с Сергеем Шнуровым
25 декабря 2017, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня опубликован первый трейлер комедии "Я худею", в главной роли снялась Александра Бортич. В ленте сыграл Сергей Шнуров, одним из ее сопродюсеров выступил Илья Найшуллер.
Главная героиня фильма Аня расстается со своим парнем из-за лишнего веса. Чтобы наладить личную жизнь, девушка решает похудеть. Примечательно, что актрисе Саше Бортич пришлось набрать для роли двадцать килограмм. Это первая в истории мирового кинематографа картина, где актриса честно худела "внутри сюжета".
Фильм "Я худею" выйдет в российский кинопрокат 8 марта 2018 года.