На центральной площади Челябинска открывается ледовый городок

25 декабря в Челябинске, на площади Революции, состоится одно из самых массовых и долгожданных мероприятий – открытие центрального ледового городка. В этот день будут подведены итоги областного конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного «Урала».

Челябинцы увидят праздничный концерт и узнают имена главных Деда Мороза и Снегурочки Южного Урала. Претенденты из Еманжелинска, Златоуста, Магнитогорска, Миньяра, Озерска, Челябинска и Южноуральска в течение месяца боролись за право носить это высокое звание. По итогам отборочных туров конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала» в финал вышли восемь человек: Брагина Ольга, Устинов Максим (Челябинск); Терехов Владимир (Златоуст); Гневышева Наталия, Гневышев Константин (Еманжелинск); Залавина Елена, Соколов Александр (Магнитогорск); Шевченко Наталья (Челябинск).

25 декабря в 17.00 зимние волшебники в сопровождении Снегурочек и других сказочных персонажей соберутся на центральной площади Челябинска, чтобы поздравить горожан. Победители и призеры конкурса будут отмечены подарками от партнеров мероприятия. Кроме почетного звания главные Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала получат смартфоны от генерального партнера проекта - нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Кульминационным моментом праздника станет зажжение огней на главной городской елке. Всех гостей в этот вечер будут ждать новогодние игровые программы, сюрпризы и подарки.

Информационный спонсор праздника – медиахолдинг «Гранада Пресс»