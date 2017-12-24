Владимир Мединский отказался дать свою оценку балету "Нуреев", премьера которого состоялась в начале декабря. Он пообещал откровенно говорить, что в его понимании хорошо, а что - плохо, после того как перестанет быть министром.

Мединский также отметил факт выхода на поклон актеров в майках с надписями "Свободу режиссеру". По его словам, это никак не повлияет на судьбу спектакля, как и на судьбу актеров: "У нас не Америка". Такое заявление Мединский сделал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале Россия 1.

Режиссер постановки и автор либретто Кирилл Серебренников находится под домашним арестом из-за обвинений в мошенничестве. Через своего адвоката он просил разрешить ему присутствовать на генеральных репетициях и на премьере. Разрешение не дали.