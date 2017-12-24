В воскресенье, 24 декабря, юбилей празднует народная артистка России Елена Шанина. Поздравление с днем рождения актрисе театра и кино направил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политик заявил, что Шанина является обладательницей большого таланта, музыкальности, женственности и обаяния. В поздравительной телеграмме, размещенной на сайте правительства, уточняется, что судьбоносным в ее карьере стал популярный спектакль "Юнона и Авось", в котором она исполнила трогательную роль Кончиты.

По словам Медведева, каждая актерская работа Елены Шаниной является превосходным примером ее мастерства. Он добавил, что секретом успеха артистки можно назвать ее искренность.