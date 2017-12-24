Бывший участник Beatles будет удостоен звания рыцаря

Бывший участник легендарной британской группы The Beatles в скором времени получит звание рыцаря. Речь идет о знаменитом барабанщике Ринго Старре, которому в июле уходящего года исполнилось 77 лет.

Согласно некоторой информации, радостное событие произойдет в ходе New Year Honours — церемонии раздачи королевских наград, которая ежегодно проходит 1 января, передает издание The Mirror.

Отметим, что звания рыцаря Старр будет удостоен не только за свой музыкальный талант и вклад в мировое искусство, но также и за благотворительную деятельность. До этого Ричард Старки (настоящее имя артиста) был в Букингемском дворце в 1965 году, когда Елизавета II вручила ему Орден британской империи.

Напомним, что из четырех "битлов", в живых к настоящему моменту остались лишь двое. Пол Маккартни также имеет рыцарское звание, которое он получил несколько лет назад.