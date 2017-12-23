У звезды сериала «Кухня» родился первенец

Никита Тарасов, наиболее известный исполнением роли французского кондитера-пекаря Луи Бенуа в комедийном сериале «Кухня», впервые стал отцом. Актер показал фотоснимок из роддома с малышом.

На снимке Тарасов в маске и медицинском халате бережно держит на руках свою дочурку. Никита присутствовал при родах, но о своих чувствах и эмоциях в этот ответственный момент пока своим поклонникам не рассказал. «Здравствуй, человек! Спасибо, любимая!» — подписал фото гордый отец.