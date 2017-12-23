Посол США в России считает русский рок «неплохим»

Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал о своем отношении к русской рок-музыке. Он отметил, что данное направление в России является неплохим, но ему больше нравятся произведения Рахманинова и Прокофьева.

Хантсман сообщил, что творчество этих великих композиторов вдохновляло создателей знаменитых рок-групп.

Посол США признался, что в 15-16 лет мечтал стать музыкантом, играл на фортепиано. После открытия американского джаза и искусства импровизации его жизнь «полностью изменилась». Хантсман зарабатывал, играя в группах, а после смены четвертого коллектива начал писать собственную музыку.