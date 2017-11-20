Кошмар на двоих

27 ноября в ДК ЖД состоится единственный в Челябинске спектакль «Мизери» с участием популярных московских артистов Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского.

«Мизери» - один из самых виртуозных психологических триллеров Стивена Кинга, которого называют королем ужасов и бесконечно экранизируют его сюжеты. В этот раз публике предоставляется уникальная возможность увидеть «королевские» тексты на сцене и сравнить эффект хоррора в кино и на сцене.

В основе сюжета произведения лежат отношения двух героев книги — популярного писателя и его поклонницы. Пол Шелдон прославился благодаря серии книг про девушку по имени Мизери и её непростую судьбу. Однажды он попал в аварию, но до больницы не доехал - местная жительница, а по совместительству и преданная поклонница. Энни Уилкс прежде работала медсестрой, решила выхаживать пострадавшего самостоятельно. Однако все не так благородно: Пол должен написать новую книгу, от которой теперь зависит его жизнь. Маниакальная идея Энни сделать Пола своим «ручным писателем» и ее патологическая любовь, граничат с кошмарным помешательством.

Перенести психологичесикй триллер на сцену под руководством режиссера Нины Орловской решились звезды телесериалов Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский.









В спектакле всего два действующих лица, между ними выстраиваются отношения. Черно-серые декорации, тусклый свет создают ощущение, что ты находишься в подвале и нагоняют чувство неизбежности. Музыка дополняет впечатление и усиливает гнетущее состояние, подготавливает к кровавой развязке. Доведенный до отчаяния Пол … Впрочем, лучше один раз увидеть, чем прочитать.