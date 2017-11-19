Юрий Лоза высказался по случаю смерти основателя AC/DC

Известный российский певец Юрий Лоза рассказал о влиянии австралийской группы AC/DC на российского слушателя, комментируя смерть основателя коллектива Малькольма Янга, о которой недавно стало известно.

Гитарист умер 18 ноября, ему было 64 года. На протяжении последних лет у музыканта была деменция. Из-за болезни он ушел из группы в 2014 году.

По словам Юрия Лозы, группа за все свое существование не спела ни одной баллады, а потому особой популярностью в нашей стране не пользовалась. Российский музыкант также заявил, что название группы было связано с гей-движением.

«Аббревиатура AC/DC каким-то образом связана с гей-движением. И когда они вышли, пробились наверх, они всем очень долго доказывали, что они не имеют к этому никакого отношения», - сказал Лоза, передает «З60».