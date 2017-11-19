Эдуард Успенский написал открытое письмо Путину

Писатель Эдуард Успенский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В послании он сообщил, что его персонажей, принесших ему всенародную славу, хотят у него отобрать.

Мультипликационная студия планирует снять около 30 новых эпизодов сериала по мотивам «Простоквашина». Сценарий нескольких серий уже написан, но сам создатель дяди Федора и кота Матроскина руку к нему не приложил – об этом Успенский пишет в открытом письме на имя главы государства. Он утверждает, что студия предложила ему отказаться от авторских прав на мультяшных героев. Успенский пишет, что готов сотрудничать со студией на "любых разумных условиях", однако ожидает, что "для меня и моих наследников это борьба на годы".

В свою очередь, председатель правления студии Юлиана Слащева заявила, что с писателем велись переговоры, сообщает "Коммерсантъ". Кроме этого, представители "Союзмультфильма" предлагали Успенскому щедрое вознаграждение, от которого он отказался.