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Эдуард Успенский написал открытое письмо Путину

19 ноября 2017, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Эдуард Успенский написал открытое письмо Путину
globallookpress.com

Писатель Эдуард Успенский написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В послании он сообщил, что его персонажей, принесших ему всенародную славу, хотят у него отобрать.

Мультипликационная студия планирует снять около 30 новых эпизодов сериала по мотивам «Простоквашина». Сценарий нескольких серий уже написан, но сам создатель дяди Федора и кота Матроскина руку к нему не приложил – об этом Успенский пишет в открытом письме на имя главы государства. Он утверждает, что студия предложила ему отказаться от авторских прав на мультяшных героев. Успенский пишет, что готов сотрудничать со студией на "любых разумных условиях", однако ожидает, что "для меня и моих наследников это борьба на годы".

В свою очередь, председатель правления студии Юлиана Слащева заявила, что с писателем велись переговоры, сообщает "Коммерсантъ". Кроме этого, представители "Союзмультфильма" предлагали Успенскому щедрое вознаграждение, от которого он отказался.

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Росгвардия отвергла обвинения в охране вора в законе при стрельбе в Москва-Сити

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Жительница США залезла в McDonald's через окошко МакАвто и украла фастфуд

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Лимузин маршала Жукова выставлен на продажу

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Рейсовый автобус опрокинулся в Турции

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Госдума обвинила польского министра обороны в лживости и стремлении угодить США

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Стало известно, когда российские космонавты снова выйдут в открытый космос

Стало известно, когда российские космонавты снова выйдут в открытый космос

В минувшую субботу стало известно, когда состоятся следующие выходы российских космонавтов в открытый космос. Предполагается, что первый раз они отправятся в космическое пространство с борта МКС в январе.

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Власти Крыма назвали «словоблудием» предложение о повторном референдуме

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Коллапс возник на дорогах в Германии из-за рождественской ели

В немецком городе Кадерн гигантская рождественская ель вызвала на дорогах настоящий коллапс. Водитель машины, которая перевозила дерево, не рассчитал габариты и снес перила моста и дорожные знаки.

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Актер Евгений Миронов получил престижную награду на фестивале "Созвездие"

Актер Евгений Миронов получил престижную награду на фестивале "Созвездие"

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