Знаменитый российский актер Евгений Миронов, который также является руководителем Театра Наций, был удостоен приза Гильдии актеров кино России в рамках международного фестиваля "Созвездие".

Награда досталась артисту за "выдающийся вклад в профессию". Миронов после получения приза заявил, что очень благодарен "Созвездию", поскольку именно с этого фестиваля в 1992 году началось его признание. Тогда он стал обладателем престижной награды за картину "Любовь".

Теперь же, по словам Евгения Миронова, его приняло "актерское братство", а признание среди коллег – это самое сложное для актера, передает ТАСС.