Сотрудница Одесского театра, где вечером в пятницу был сорван спектакль Константина Райкина, рассказала подробности инцидента.

По словам женщины, с которой побеседовал RT , представители запрещенной в РФ организации «Правый сектор» ворвались в учреждение культуры спустя сорок минут после начала выступления российского актера. Появление неизвестных в масках испугало часть зрителей, эти люди поспешили уйти домой. Когда было принято решение об отмене мероприятия, оставшиеся в театре поклонники Райкина устроили ему овацию и вручили цветы.

Ранее в субботу сообщалось, что народный артист России Иосиф Кобзон призвал своих коллег отказаться от выступлений на Украине после сорванного спектакля Райкина.