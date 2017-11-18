Дмитрий Дюжев прокомментировал сообщения о своей смерти
18 ноября 2017, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Дмитрий Дюжев призвал своих поклонников не верить слухам о его смерти. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.Артист отметил, что против него развязали кампанию по дискредитации. По словам Дюжева, недоброжелатели помимо сообщений о его кончине распространяют данные о том, что актер якобы находится в оппозиции к действующей власти.
Ранее стало известно, что статья о Дмитрии Дюжеве в интернет-энциклопедии «Википедия» пополнилась информацией, согласно которой он умер в ноябре текущего года. Этому предшествовало заявление Дюжева о том, что российские зрители не заслуживают качественного кинематографа. Слова актера вызвали широкий общественный резонанс.