Подруга Романа Абрамовича 41-летняя балерина ждет ребенка (ВИДЕО)
18 ноября 2017, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]
Подруга олигарха Романа Абрамовича 41-летняя балерина Диана Вишнева ждет ребенка. Знаменитая балерина замужем за Константином Селиневичем. Недавно в сетях появилась информация о том, что прима-балерины Мариинского театра Диана Вишнева беременна и ждет первенца.
В Петербурге на фестивале «Context. Диана Вишнева» Диана Вишнева посмотрела постановки и поздравила участников. Сама она выступать отказалась, ссылаясь на рекомендации врачей.
Поздравить артистов балерина вышла в просторном платье.
Диана Вишнева и продюсер Константин Селиневич женаты четыре года. Они устроили свадьбу на эксзотических островах после многолетних отношений. Абрамович симпатизирует женщинам, занимающимся творчеством. Мать его двоих детей Даша Жукова - директор Арт-галереи "Гараж".