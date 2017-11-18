Подруга Романа Абрамовича 41-летняя балерина ждет ребенка (ВИДЕО)

Подруга олигарха Романа Абрамовича 41-летняя балерина Диана Вишнева ждет ребенка. Знаменитая балерина замужем за Константином Селиневичем. Недавно в сетях появилась информация о том, что прима-балерины Мариинского театра Диана Вишнева беременна и ждет первенца.

В Петербурге на фестивале «Context. Диана Вишнева» Диана Вишнева посмотрела постановки и поздравила участников. Сама она выступать отказалась, ссылаясь на рекомендации врачей.

Поздравить артистов балерина вышла в просторном платье.

Публикация от CONTEXT. Diana Vishneva (@context.diana_vishneva)Ноя 16 2017 в 12:47 PST

Диана Вишнева и продюсер Константин Селиневич женаты четыре года. Они устроили свадьбу на эксзотических островах после многолетних отношений. Абрамович симпатизирует женщинам, занимающимся творчеством. Мать его двоих детей Даша Жукова - директор Арт-галереи "Гараж".