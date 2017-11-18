Россия может прервать музейные отношения с Голландией из-за скифского золота, если суд решит не возвращать коллекцию в музеи Крыма. Так заявил глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский на международном культурном форуме, проходящем в Санкт-Петербурге.

Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что Амстердам создает "опаснейший прецедент изъятия культурных ценностей", - сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул Мединский, все нормы международного права, музейного права, прецеденты, традиции находятся на стороне крымских музеев.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по август 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока Украина и Крым не придут к мирному соглашению.