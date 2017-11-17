Сын Джигарханяна накинулся с обвинениями на Цымбалюк-Романовскую

Сын Татьяны Власовой, которого в свое время усыновил Армен Борисович, впервые за долгое время дал интервью, где рассказал о том, что думает по поводу происходящего в семье народного артиста.

По словам Степана, девушка немного заигралась. Он уверен, что радоваться осталось ей недолго, ведь Романовской не удалось понять, с кем можно мериться силами, а с кем нельзя. Сын Джигарханяна убежден, что есть святые вещи, на которые нельзя посягать. Он дал четко понять, что во всем случившемся винит молодую жену своего приемного отца. Описывая поведение Виталины, он употребил выражение из 90-х, отметив, что она «немного попутала рамсы».

Как сообщает телеканал НТВ, сын знаменитого актера долго скрывался от журналистов, а сейчас живет в Латинской Америке.

Бракоразводный процесс между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской продолжается больше месяца.

Ранее сообщалось, что друзья знаменитого российского режиссера и актера Армена Джигарханяна, который недавно оказался в центре скандала, подарили ему квартиру. Приятели собрали средства и приобрели артисту жилье.