Картина "Спаситель мира" работы Леонардо да Винчи из коллекции российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева продана на аукционе за 450 миллионов 312 тысяч 500 долларов США. Это рекордная для искусства сумма. Имя покупателя не называется.

Торги в Нью-Йорке провел Аукционный дом Christie’s. Торги шли по телефону. Торговались два претендента.

Живопись Леонардо да Винчи — не Ротко и не Люсьен Фрейд, ее на рынке нет и в обозримом будущем не будет, - пишет "Коммерсантъ".

До объявления о продаже, картина выставлялась единственный раз в Королевской галерее Лондона в 2011 году. Сейчас, чтобы показать как можно большему количеству людей работу да Винчи, полотно провезли по нескольким странам. Выстраивались очереди. Судя по видеозаписи аукционного дома, "Спасителя мира" смотрел голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

Эта картина - шестнадцатая из дошедших до наших дней, и единственная, которая до сих пор находилось в частной коллекции. Имя покупателя держится в секрете. Возможно картина исчезнет из виду на десятилетия.