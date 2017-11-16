Знаменитая российская актриса ушла из жизни в возрасте 88 лет

На 89-м году жизни в Москве скончалась знаменитая российская актриса Людмила Сухолинская-Местечкина.

В минувшую среду о смерти одной из своих старейших артисток сообщили в пресс-службе МХТ. Известно, что Сухолинская-Местечкина работала в театре, где сыграла большое количество ярких и запоминающихся ролей, более 35 лет. Кроме того, она являлась актрисой киностудии "Мосфильм".