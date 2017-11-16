Знаменитая российская актриса ушла из жизни в возрасте 88 лет
16 ноября 2017, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает сегодня портал Life, прощание с артисткой начнется в Портретном фойе МХТ в субботу, 18 ноября, в 14.00.
//Культура 13+
16 ноября 2017, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
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