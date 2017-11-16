Телеведущий Борис Корчевников открыто заговорил о своей болезни

Телеведущий Борис Корчевников откровенно рассказал о своей болезни, уходе из программы "Прямой эфир" и отношении к Андрею Малахову.

Ранее сообщалось, что удаление опухоли привело к тому, что Борис стал хуже слышать, однако впоследствии эти слухи не подтвердились. Как отмечает "7 Дней", на днях Корчевников заявил, что в настоящий момент его состояние можно назвать хорошим, болезнь никак не угрожает его жизни и не требует постоянного наблюдения.

Более того, телеведущий подчеркнул, что ушел из передачи потому, что действительно получил высокий пост на телеканале Спас. Он также добавил, что Андрей Малахов – лучший ведущий для "Прямого эфира" и "человек номер один" в данном жанре.