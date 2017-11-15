Дюжев объяснил свои слова о не заслуживающих качественного кино россиянах

Дмитрий Дюжев объяснил свои слова о том, что жители России не заслуживают качественного кинематографа.

Ранее актер, выступая в эфире латвийского телевидения, рассказал историю, произошедшую с ним в одном из российских аэропортов. Известному артисту не уступили место в очереди пассажиры, летевшие экономклассом. Дюжев заявил, что такие люди заслуживают низкокачественной сериальной продукции, которую демонстрируют отечественные телеканалы.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» актер уточнил, что имел в виду только пассажиров, проявивших к нему неуважение. По словам Дмитрия Дюжева, об общем культурном уровне россиян он судить не может.