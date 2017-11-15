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Французский поэт стал героем челябинской прозы

15 ноября 2017, 16:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Французский поэт стал героем челябинской прозы

На Большом фестивале челябинской прозы (он впервые прошёл 7 октября в рамках традиционной Южноуральской книжной ярмарки) было не протолкнуться. Удивительно, но впору употребить слово «ажиотаж», что не очень-то укладывается в голове рядом со словами «Челябинск» и «проза». Но посмотреть (послушать и, если хотите, потрогать своими руками) действительно было что: на больших и малых площадках с утра и до вечера шли лекции, презентации, встречи, мастер-классы, обсуждения, показательные (выездные) заседания литклубов, работали творческие лаборатории.


На входе в многолюдную Публичку, которая в настоящее время именуется Челябинской областной универсальной научной библиотекой, я встретил старого знакомого. Янис Грантс (с бесконечным шарфом на шее, увесистой сумкой на плече и в очках) поздоровался, но разговаривать отказался, потому что торопился открывать и вести лабораторию «Недетские вопросы на втором этаже», где свои рассказы представляли молодые прозаики города.


«Я не должен был солировать на этой встрече, – впоследствии сказал Грантс. – Я просто говорил о каждом выступающем, как бы внушая слушателям, что им невероятно повезло, ведь кто-то из этих молодых и практически неизвестных авторов уже завтра будет голосом поколения, нашего времени, голосом целой страны».


А через пару часов и сам Янис стал героем встречи. Он говорил собравшимся о рождении книги прозы «Луи с грабаркой». Этот текст только-только вышел в издательстве Марины Волковой. Марина Владимировна, конечно, тоже присутствовала на презентации. И не просто присутствовала: она читала зрителям-слушателям стихи Луи Арагона и рассказы Яниса Грантса, причём делала это как никогда вдохновенно (я знаю, о чём говорю).


Грантс, кажется, до сих пор не верит своему счастью. Он так и сказал: «Ничто не предвещало никаких сдвигов тектонических пластов. Просто-напросто издатель Марина Волкова приехала ко мне выпить чаю. И вот за чаем-то она и предложила мне напечатать рассказ в рассказах (так определяется жанр книги) «Луи с грабаркой». Я думаю, этим жестом Марина решила поздравить меня с грядущим 50-летием. Самый распрекрасный подарок!»


На обложке книги – фотографии эпохи социалистической индустриализации и два портрета. Луи Арагон и Янис Грантс будто смотрят друг на друга. «В 2010-м году Евгений Румянцев, руководитель старейшего в городе литературного объединения ЧТЗ имени Михаила Львова, пригласил меня возглавить поэтическую секцию этого клуба. Такая работа в ту пору была мне чрезвычайно интересна, и я согласился не раздумывая, – говорит Грантс. – Время было горячее. Актив из числа бывших и нынешних участников лито как раз собирался выпустить сборник к 80-летию клуба. И я подключился к этой работе. Сборник так и не увидел свет, зато я узнал много интересного и про историю ЧТЗ, и про многих авторов, в разное время «населявших» наше лито. Я, например, узнал, что летом 1932-го года на строительство тракторного гиганта приезжал выдающийся французский поэт Луи Арагон. Я понял, что напишу об этом, и практически сразу приступил к реализации замысла».


Потом, по словам Грантса, он взялся за поиски документов, в частности, пролистал все челябинские газеты, датированные летом 1932-го года. Оказалось, что информация крайне скудна. Таким образом, замысел написать книгу документальной прозы перевоплотился в другую идею: это будет полностью сочинённая история с опорой на факты. Вот как начинается книга:
Венгр Шандор Барта. Голландец Иозеф Карел Ласт. Американец Айзик Платнер. Француз Луи Арагон и его жена Эльза Триоле. Летом 1932 года интернациональная бригада писателей совершила поездку по городам Урала. 31 июля группа побывала на строительстве ЧТЗ.


Меня давно занимает история приезда Луи Арагона в Челябинск. Не фактическая, конечно, история, а литературная. Фантазийная. Французский писатель Арагон, малыш Стёпа – сын первостроителей ЧТЗ, рабочий Никонов и другие герои только что обрели пунктиры своих написанных судеб. Но, возможно, когда-нибудь настанет время более обстоятельного рассказа о каждом персонаже.


«А что представлял из себя Челябинск в начале тридцатых годов? Как выглядела площадь Революции и нынешняя Кировка? Что могло встретиться на пути Арагона во время поездки от гостиницы до проходной ЧТЗ? И – в конце концов – где эта самая гостиница? На эти и многие другие вопросы мне предстояло найти ответы, – говорит Грантс. – И тут мне на помощь пришёл один из самых наших известных историков и краеведов Гаяз Самигулов. Спасибо ему большое».

 


«Далее – стиль, – продолжает Янис. – Книгу о 30-х годах я решил стилизовать под прозу тех лет. Даже так: мне хотелось, чтоб угадывалось, что автор пишет из XXI-го века, но создаёт иллюзию, что он как бы соучастник текущих событий. Такие вот «ножницы». В качестве объекта стилизации я выбрал замечательного Андрея Платонова. Но это совсем не подражание. Это попытка «на базе» Платонова закрепить отсылки к другим расчудесным писателям того времени. Заинтересованный читатель угадает в моей книге «поклоны» Олеше, Катаеву, Ильфу и Петрову, Бабелю и даже Борису Пильняку.

Но и одним стилем книга, так сказать, жива не будет. Главное – мысль. О чём думали в этой поездке по Уралу выдающийся французский поэт и его жена Эльза Триоле? О чём они говорили с первостроителями ЧТЗ, офицерами ОГПУ, другими историческими и выдуманными персонажами? Из газет может сложиться впечатление, что Арагон всю дорогу только и восхищался возводимым заводом-гигантом и энтузиазмом людей. Но такой герой был бы плоским и неинтересным. Поэтому я вложил в его голову сомнения насчёт правильности выбранного пути. Мой Арагон – мятущийся, сомневающийся, чувствующий подвох. Отчасти неоднозначное отношение французского поэта к советской власти подтверждается его послевоенными высказываниями (он был активным участником сопротивления) и поступками. Да, он был большим другом нашей страны, что вовсе не помешало ему выразить решительный протест против ввода войск в Чехословакию. А ещё Луи Арагон осуждал процесс над писателями Даниэлем и Синявским.

 


Или – вот показательный случай. Арагон был готов отказаться от награждения советским орденом Дружбы Народов, потому что заступился за писателя-фронтовика Виктора Некрасова. Тот эмигрировал (тоже по политическим причинам) во Францию, но к нему не пускали жену и пасынка. Арагон предупредил, что если над Некрасовым не перестанут издеваться, то он устроит международный скандал, отказавшись от ордена. И советские чинуши сдались».


Добрая половина сборника – комментарии челябинского историка, краеведа, издателя и писателя Владлена Феркеля. Эта часть книги тоже невероятно интересна, потому что содержит биографические справки упоминаемых лиц, сведения о зданиях и топонимах, разъяснения устаревших и малоупотребляемых выражений, расшифровывает даты и аббревиатуры. Вот беспелюха, например, – это кто? Это неряха, разиня. Несобранный, словом, человек. А грабарка, вынесенная в название книги? Это тачка, предназначенная для перевозки земли. Но первостроители ЧТЗ стали называть так и повозки, рассчитанные на одного рабочего, в которых возили бетон для заливки фундаментов будущих цехов во время «бетонных вечеров» (субботников под оркестр).


Грантс считает Владлена Борисовича своим соавтором. И неслучайно издатель Марина Волкова выдвинула на соискание самой, пожалуй, престижной на Урале премии имени Павла Бажова не только автора текста, но и комментатора.


Уже в предисловии Грантс намекает на возможность продолжения книги. Об этом я его и спросил. «Нет, – ответил Янис. – Пока, во всяком случае, – нет. Я уже третий год не могу дописать роман о современной жизни нашего города. Это – приоритет. Буду скурпулёзно и ежедневно работать над ним. И – стихи. Ведь они приходят, не спрашивая разрешения. Если стихи будут по-прежнему сочиняться, то в этом удовольствии я себе, конечно, отказать не смогу».
Фото: Глеб Сиянин

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Хакасские власти закрыли небо для вертолетов, направляющихся к известной сибирской отшельнице-староверу Агафье Лыковой. Об этом во время своей прямой линии с жителями республики заявил глава региона Виктор Зимин.

//Общество

Российская авиакомпания "Победа" ввела новые правила провоза багажа

Российская авиакомпания "Победа" ввела новые правила провоза багажа

Российский лоукостер "Победа" снял ограничение на вес ручной клади до пяти килограммов, рассказал генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков на пресс-конференции

//Политика

Госдума единогласно приняла закон о СМИ-иноагентах

Госдума единогласно приняла закон о СМИ-иноагентах

Депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем, заключительном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны в России иностранным агентом.

//Общество

У погибших байкальских нерп чумы не обнаружено. Учёные продолжают исследования.

У погибших байкальских нерп чумы не обнаружено. Учёные продолжают исследования.

Природоохранная прокуратура Иркутской области завершила проверку по факту массовой гибели байкальской нерпы. Ветеринары исследовали патологический материал 14 особей. Вируса чумы плотоядных не обнаружено.

//Общество

Песков прокомментировал клип на песню о «дяде Вове»

Песков прокомментировал клип на песню о «дяде Вове»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал клип на песню «Дядя Вова, мы с тобой», посвященный Владимиру Путину. Он считает, что у всех есть самые разные способы появления симпатий к президенту.

//Общество

Куда пропадают собаки с улиц Иркутска?

Куда пропадают собаки с улиц Иркутска?

Массовое отравление собак в Иркутске всколыхнуло в начале октября собаководов и зоозащитников. Некоторые пользователи высказывали предположения, что в городе прошла акция догхантеров.

//В мире

Археологи под пирамидой майя в Мексике обнаружили тайную комнату

Археологи под пирамидой майя в Мексике обнаружили тайную комнату

Подводные раскопки в системе каналов рядом с храмом Кукулькана в Чичен-Ице помогли археологам найти проход в его стенах. Он может рассказать исследователям о секретах верования представителей древнего цивилизационного мира.

//Общество

В Севастополе родители провели одиночный пикет, опасаясь антисемейных беззаконий

В Севастополе родители провели одиночный пикет, опасаясь антисемейных беззаконий

В Севастополе организатором акции против ювенального постановления пленума Верховного суда стало севастопольское региональное отделение «Родительского Всероссийского Сопротивления».

//Политика

Песков высказался о скриншоте из компьютерной игры в пресс-релизе Минобороны

Песков высказался о скриншоте из компьютерной игры в пресс-релизе Минобороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о скриншоте из компьютерной игры, появившемся в пресс-релизе Минобороны. Пресс-секретарь президента РФ призвал не преувеличивать значение этой ошибки.

//Расследования

Обвиняемая в гибели "пьяного мальчика" сказала в суде последнее слово

Обвиняемая в гибели "пьяного мальчика" сказала в суде последнее слово

Обвиняемая по делу о гибели шестилетнего мальчика в результате ДТП в подмосковной Балашихе Ольга Алисова выступила в суде с последним словом. Прокурор попросил три года колонии для женщины.

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