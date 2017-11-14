В Екатеринбурге вновь пройдет "Вечер музеев"
14 ноября 2017, 20:15 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
18 ноября в Екатеринбурге в девятый раз состоится общегородской культурный проект «Огни Екатеринбурга: Вечер музеев». Ведущие музеи города можно будет посетить бесплатно с 18:00 до 22:00, сообщает администрация города.
На этот раз в проекте принимают участие 23 городские площадки. Посещение музеев организовано в удобном формате экспресс-экскурсий, которые стартуют каждые полчаса с 18:00 до 21:30 и позволят посетителям не просто познакомиться с экспозициями, но и узнать много нового из увлекательных рассказов профессиональных музейных гидов. Все желающие приглашаются непосредственно на площадки к удобному для них времени, экскурсионные группы будут формироваться на местах согласно бесплатным билетам, получить которые можно в кассах музеев, – это позволит избежать тесноты и прочих неудобств, связанных с ограниченной вместимостью городских площадок.
В проекте «Огни Екатеринбурга: Вечер музеев - 2017» принимают участие:
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Екатеринбургский музей изобразительных искусств «Музей на Плотинке» (ул. Воеводина, 5)
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Музей наивного искусства (ул. Р. Люксембург, 18)
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Музей истории Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта, 26)
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Фотографический музей «Дом Метенкова» (ул. К. Либкнехта, 36)
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Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41)
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Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века» (ул. Пролетарская, 10)
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Музей кукол и детской книги «Страна чудес» (ул. Пролетарская, 16)
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Дом-музей Ф. М. Решетникова (ул. Пролетарская, 6)
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Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27)
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Музей П. П. Бажова (ул. Чапаева, 11)
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Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)
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Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави» (пр. Космонавтов, 26)
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Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн» (ул. Гоголя, 20/5)
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«Дом Поклевских – Козелл» (ул. Малышева, 46)
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Музей истории и археологии Среднего Урала (пр. Ленина, 69/10)
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Музей природы (ул. Горького, 4)
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Музейный клуб «Дом Агафуровых» (ул. Сакко и Ванцетти, 28)
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Музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14)
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Музей «Сад Казанцева» (ул. Октябрьской революции, 40)
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Уральский государственный военно-исторический музей (ул. Крылова, 2А)
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Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37)
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Музей первого президента России Б. Н. Ельцина (ул. Б. Ельцина, 3)
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Музей истории и развития Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления (ул. С. Разина, 51)
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