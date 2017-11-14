18 ноября в Екатеринбурге в девятый раз состоится общегородской культурный проект «Огни Екатеринбурга: Вечер музеев». Ведущие музеи города можно будет посетить бесплатно с 18:00 до 22:00, сообщает администрация города.

На этот раз в проекте принимают участие 23 городские площадки. Посещение музеев организовано в удобном формате экспресс-экскурсий, которые стартуют каждые полчаса с 18:00 до 21:30 и позволят посетителям не просто познакомиться с экспозициями, но и узнать много нового из увлекательных рассказов профессиональных музейных гидов. Все желающие приглашаются непосредственно на площадки к удобному для них времени, экскурсионные группы будут формироваться на местах согласно бесплатным билетам, получить которые можно в кассах музеев, – это позволит избежать тесноты и прочих неудобств, связанных с ограниченной вместимостью городских площадок.

В проекте «Огни Екатеринбурга: Вечер музеев - 2017» принимают участие: