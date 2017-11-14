На аукционе в США картина Ван Гога ушла с молотка за астрономическую сумму

На аукционе в Нью-Йорке с молотка ушла картина легендарного художника Винсента Ван Гога "Вспаханное поле и пахарь".

В аукционном доме Christie's, устроившем торги, сообщили, что за полотно заплатили 81,3 миллиона долларов. Как уточняет во вторник ТАСС, оценочная стоимость картины, на которой изображен вид из французской клиники, где Ван Гог провел последние годы жизни, достигала 50 миллионов долларов.

Именно эта работа являлась ключевым лотом на торгах произведениями импрессионистов, а также современных художников.