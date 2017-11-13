"Золотой граммофон" Софии Ротару вызвал скандал в соцсетях

В воскресенье на сцене Кремлевского дворца звездам вручали "золотые граммофоны". Статуэтка досталась и Софии Ротару. Награду вручала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. СМИ узнали, за сколько София Ротару готова петь в России

Народную артистку СССР к ее 70-летию наградили за вклад в развитие музыки.

Появление украинской и советской популярной исполнительницы Софии Ротару на премии в России вызвало негодование у украинцев. Украинская публика припомнила ей все прегрешения. Сильнее всего жителей Украины злит, что "Золотой граммофон" София Ротару получила из рук директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, пишут СМИ.

Не остались в долгу и россияне. Они предложили отнять у Ротару награду на том основании, что София Ротару переводила деньги АТО (эвфемизмом "антитеррористическая операция" в Украине называют войну против жителей Донбасса). При этом это не так, только слухи.

В репертуаре Софии Ротару более 500 песен на 11 языках. А в 2002 году певица удостоилась звания Героя Украины